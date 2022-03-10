Коронавирус

Два человека с Covid-19 скончались в Ингушетии за сутки

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В Ингушетии за минувшие сутки умерли два пациента с коронавирусом, всего 546 человек, сообщает региональный оперативный штаб.

На 10 марта в республике проведено 725 584 скрининговых исследования на новую коронавирусную инфекцию, 39 679 впервые установленный диагноз Covid-19 (+25 за сутки).

Выздоровело всего 36 391 человек (+234 за сутки).

С подтверждением болезни и подозрением на Covid-19 госпитализировано 58 жителей региона старше 60 лет.

Всего госпитализировано 139 человек, 60 — с лабораторно подтвержденным диагнозом. 19 пациентов в тяжелом состоянии, в отделении реанимации, 14 из них — на ИВЛ.

2 603 человека, ввиду относительно удовлетворительного состояния, наблюдается медицинскими работниками на дому.

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