Два человека стали жертвами Covid-19 в Ингушетии за сутки

Лиц, старше 65 лет, находящихся на самоизоляции — 160 человек, госпитализированы с подтверждением и подозрением на Covid-2019 — 140 человек.

В целом по России на 3 февраля зарегистрировано 12 284 564 случая заболевания коронавирусом (за последние сутки 155 768). За весь период пандемии зафиксировано 333 357 летальных исходов, выздоровели 10 390 732 человека.

Согласно клиническим рекомендациям Минздрава России, больные госпитализируются по результатам КТ при выявлении признаков вирусной пневмонии (симптом «матового стекла»), независимо от подтвержденного или неподтвержденного тестами статуса Covid-19.