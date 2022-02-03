Коронавирус

Два человека стали жертвами Covid-19 в Ингушетии за сутки

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На 3 февраля в Ингушетии 32 324 впервые установленных диагноза Covid-19 (+286 за сутки). Всего умерло 511 человек (+2 за сутки), выздоровело — 29 201.

Лиц, старше 65 лет, находящихся на самоизоляции — 160 человек, госпитализированы с подтверждением и подозрением на Covid-2019 — 140 человек.

В целом по России на 3 февраля зарегистрировано 12 284 564 случая заболевания коронавирусом (за последние сутки 155 768). За весь период пандемии зафиксировано 333 357 летальных исходов, выздоровели 10 390 732 человека.

Согласно клиническим рекомендациям Минздрава России, больные госпитализируются по результатам КТ при выявлении признаков вирусной пневмонии (симптом «матового стекла»), независимо от подтвержденного или неподтвержденного тестами статуса Covid-19.

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