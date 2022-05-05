Два ингушских дзюдоиста стали победителями первенства Приволжского федерального округа

Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба Минспорта республики, Магомед Эсмурзиев и Абдуллах Парчиев стали победителями соревнований в весовой категории до 55 и до 60 кг.

Заняв высшие ступеньки пьедестала первенства, Эсмурзиев и Парчиев получили право на участие в спартакиаде России по дзюдо.

Тренируются спортсмены под руководством Дауда Эсмурзиева, Эльмира Коберника, Ахмеда Оздоева и Магомеда Мальсагова.