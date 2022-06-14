Два новых случая Covid-19 выявили в Ингушетии за сутки

За весь период умерло 550 человек, выздоровело — 40 333, сообщает региональный оперативный штаб.

Госпитализирован 31 человек, 5 — с лабораторно подтвержденным диагнозом. 2 пациента в тяжелом состоянии, в отделении реанимации на ИВЛ — 2.

106 человек, ввиду относительно удовлетворительного состояния, наблюдается медицинскими работниками на дому.