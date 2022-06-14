Коронавирус

Два новых случая Covid-19 выявили в Ингушетии за сутки

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На 14 июня в Ингушетии проведено более 922 тыс. скрининговых исследований на новую коронавирусную инфекцию, 41 020 впервые установленных диагнозов Covid-19 (+2 за сутки).

За весь период умерло 550 человек, выздоровело — 40 333, сообщает региональный оперативный штаб.

Госпитализирован 31 человек, 5 — с лабораторно подтвержденным диагнозом. 2 пациента в тяжелом состоянии, в отделении реанимации на ИВЛ — 2.

106 человек, ввиду относительно удовлетворительного состояния, наблюдается медицинскими работниками на дому.

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