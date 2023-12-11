Два юных ингушских спортсмена в Москве поборются за место в сборной команде России по боксу

Как сообщили газете «Ингушетия» в Федерации бокса республики, турнир будет проходить с 11 по 17 декабря в спортивном комплексе «Чертаново» в столице России.

Отмечается, что вместе с ребятами на всероссийские соревнования выехал их тренер Булгучев Магомед.

Напомним, соревнования являются отборочными в состав спортивной сборной команды РФ по боксу среди юношей 13-14 лет.