Два юных ингушских спортсмена в Москве поборются за место в сборной команде России по боксу
Два ингушских спортсмена Галаев Ислам (40 кг) и Фаргиев Хамзат (46 кг) вылетели в Москву на Всероссийские соревнования по боксу памяти заслуженного тренера СССР Бориса Николаевича Грекова.
Как сообщили газете «Ингушетия» в Федерации бокса республики, турнир будет проходить с 11 по 17 декабря в спортивном комплексе «Чертаново» в столице России.
Отмечается, что вместе с ребятами на всероссийские соревнования выехал их тренер Булгучев Магомед.
Напомним, соревнования являются отборочными в состав спортивной сборной команды РФ по боксу среди юношей 13-14 лет.