Бокс

Два юных ингушских спортсмена в Москве поборются за место в сборной команде России по боксу

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Два ингушских спортсмена Галаев Ислам (40 кг) и Фаргиев Хамзат (46 кг) вылетели в Москву на Всероссийские соревнования по боксу памяти заслуженного тренера СССР Бориса Николаевича Грекова.

Как сообщили газете «Ингушетия» в Федерации бокса республики, турнир будет проходить с 11 по 17 декабря в спортивном комплексе «Чертаново» в столице России.

Отмечается, что вместе с ребятами на всероссийские соревнования выехал их тренер Булгучев Магомед.

Напомним, соревнования являются отборочными в состав спортивной сборной команды РФ по боксу среди юношей 13-14 лет.

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