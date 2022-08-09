Две артезианские скважины расконсервируют в Ингушетии для улучшения водоснабжения

«Ингушрегионводоканал» совместно с администрацией Сунжи проведены работы по расконсервации двух артезианских водяных скважин, находящихся на территории бывшего консервного завода на улице Льва Толстого. Параллельно ведется установка резервуаров в селениях Южное и Вознесенское, которые позволят обеспечить водоснабжением дополнительно 1,3 тыс. человек«, — сказала Алисхан Дзауров.

Комментируя ситуацию с водоснабжением Малгобекского района, замминистра напомнил, что оно обеспечивается за счёт Сунженского и Кантышевского водозаборов, и дебета воды, особенно в летнее время, бывает недостаточно.

«Сегодня одним из решений этой проблемы является бурение локальной артезианской скважины на границе с Моздоком (Вознесенское). Сейчас там ведутся геофизические исследования для определения расчёта будущего дебета воды после бурения артезианской скважины, которые мы планируем завершить в начале августа», — отметил он.

По его словам, сюда входит и прокладка водопроводной сети от вышеуказанной скважины до уже существующих сетей в селениях Аки-Юрт, Вознесенское, Вежарий-Юрт и Южное.