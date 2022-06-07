Двое погибли, трое попали в больницу после ДТП в Ингушетии

«В результате автомобильной аварии два человека погибли, трое получили различные травмы. Погибшие были представителями тейпа Хидриевых и Галаевых», — сказал собеседник.

По его данным, пострадавшие доставлены в Ингушскую республиканскую клиническую больницу. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь. Сейчас дорожные полицейские выясняют обстоятельства и причины инцидента.