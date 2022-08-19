Двое жителей Ингушетии попали под следствие за вымогательство у подростка

«Установлено, что днем 20 июня двое жителей республики около аптеки на улице Столичной в Назрани потребовали у несовершеннолетнего 20 тыс. рублей под угрозой доставления в отдел полиции и привлечения к уголовной ответственности», — сказал собеседник издания.

По его словам, после неоднократных угроз несовершеннолетний все же согласился передать злоумышленникам 14 тыс. рублей, а также портативные наушники Airpods.

Их действия квалифицированы по п. «а» ч. 2 ст. 163 УК России (вымогательство, совершённое группой лиц по предварительному сговору).

Подозреваемые задержаны, решается вопрос об избрании в отношении них меры пресечения.