Двое жителей Ингушетии предстанут перед судом за нападение на полицейских

Как сообщалось ранее, вечером в декабре прошлого года в городе Малгобека водитель автомобиля «Тойота-Королла» грубо нарушал правила дорожного движения, создавая угрозу жизни и безопасности граждан.

Игнорируя требования сотрудников ДПС к остановке и запрещающий сигнал светофора, водитель скрылся во дворе одного из домов, где произвел вынужденную остановку и был настигнут сотрудниками полиции.

На их законное требование, мужчина отказался предъявить регистрационные документы на автомобиль и право управления им, а затем вместе с пассажиром применил в отношении правоохранителей, находившихся при исполнении своих должностных обязанностей, физическое насилие.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд, говорится в релизе.