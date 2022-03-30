Двое жителей Ингушетии предстанут перед судом за нападение на полицейских
В Ингушетии завершено расследование уголовного дела в отношении двоих жителей республики 29 и 32 лет. Они обвиняются в применении насилия в отношении представителей власти, сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.
Как сообщалось ранее, вечером в декабре прошлого года в городе Малгобека водитель автомобиля «Тойота-Королла» грубо нарушал правила дорожного движения, создавая угрозу жизни и безопасности граждан.
Игнорируя требования сотрудников ДПС к остановке и запрещающий сигнал светофора, водитель скрылся во дворе одного из домов, где произвел вынужденную остановку и был настигнут сотрудниками полиции.
На их законное требование, мужчина отказался предъявить регистрационные документы на автомобиль и право управления им, а затем вместе с пассажиром применил в отношении правоохранителей, находившихся при исполнении своих должностных обязанностей, физическое насилие.
Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд, говорится в релизе.