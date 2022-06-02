Двоих жителей Ингушетии ждет суд за кражу драгоценностей почти на полмиллиона рублей

«Прокуратурой Назрановского района утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух местных жителей 18- и 20-летнего возраста. По версии следствия, злоумышленники 19 января 2022 года совместно с психически больным, взломав окно имевшейся при себе отверткой, проникли в домовладение на улице Алханчуртской в Плиево, похитили металлический сейф с денежными средствами и драгоценными изделиями на общую сумму более 468 тыс. рублей», — говорится в сообщении.

Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного пунктами «а» и «в» части 3 статьи 158 УК РФ (кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенное группой лиц по предварительному сговору с незаконным проникновением в жилище, в крупном размере).

Уголовное дело прокурором направлено для рассмотрения по существу в Магасский районный суд Республики Ингушетия.

В отношении их психически больного подельника в тот же суд направлено постановление о применении принудительной меры медицинского характера.