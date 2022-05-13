Двух дебоширов в Ингушетии ждет суд за нападение на полицейского
В Ингушетии возбуждены уголовные дела в отношении двух местных жителей, которые обвиняются в нападении на полицейского из-за его просьбы к ним прекратить нарушать общественный порядок, сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.
«По данным следствия, 6 мая 2022 года подозреваемые в Назрани нарушали общественный порядок. На законные требования сотрудников полиции прекратить противоправные деяния дебоширы напали на одного из правоохранителей», — говорится в сообщении.
В отношении обвиняемых возбуждены уголовные дела по части 1 статье 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей).
В настоящее время по уголовным делам проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенных преступлений.