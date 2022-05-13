Дзюдоисты из Назрановского района Ингушетии успешно выступили на международном турнире в городе Оренбурге

В соревнованиях участвовали более 400 спортсменов от 11 до 16 лет из 16 регионов России, Узбекистана и Казахстана.

Молодые спортсмены из Назрановского района добились четырёх золотых и трёх серебряных медалей. Так, на первую ступеньку пьедестала поднялись Оздоев Мухамед, Бисаев Якуб, Хамхоев Рахим, Боков Ислам. «Серебро» досталось Цечоеву Рамзану, Евлоеву Исе, Гадаборшеву Исламу.