Дзюдоисты из Назрановского района Ингушетии успешно выступили на международном турнире в городе Оренбурге
Дзюдоисты из спортивной школы «Чемпион» сельского поселения Яндаре успешно выступили на II Международном турнире «Кубок Евразии — 2022» в городе Оренбурге.
В соревнованиях участвовали более 400 спортсменов от 11 до 16 лет из 16 регионов России, Узбекистана и Казахстана.
Молодые спортсмены из Назрановского района добились четырёх золотых и трёх серебряных медалей. Так, на первую ступеньку пьедестала поднялись Оздоев Мухамед, Бисаев Якуб, Хамхоев Рахим, Боков Ислам. «Серебро» досталось Цечоеву Рамзану, Евлоеву Исе, Гадаборшеву Исламу.