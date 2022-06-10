«Единая Россия» построит для учащихся ГКК Ингушетии воздушно-десантный комплекс

«Хотел бы от себя лично, от лица руководства «Единой России» поздравить вас с открытием этого прекрасного спортивного комплекса высокого уровня. Очень важно, что он может использоваться не только для кадетов. Корпус развивается, в ближайшее время запланировано строительство полосы препятствий и других объектов подготовки кадетов. И мы предложили построить воздушно-десантный комплекс, чтобы ребята могли получать азы подготовки и поступать в Рязанское воздушно-десантное училище, другие военные учебные заведения. «Единая Россия» возьмёт на себя этот блок», — сообщил в своей речи на открытии бассейна секретарь Генсовета партии.

Комментируя состоявшееся событие, Махмуд-Али Калиматов отметил: «Открывая новый бассейн для кадетского корпуса, мы создаем необходимую учебно-материальную базу, которая позволит готовить квалифицированных специалистов военного дела. Каждый будущий защитник Отечества должен учиться, воспитываться, развиваться интеллектуально, физически и духовно в оптимальных, комфортных условиях».

По его словам, опыт настоящего времени показывает, насколько важно для России создание лучших условий для тех, кто выбрал путь защитников Отечества.

Руководитель региона заметил, что сегодня Вооруженные силы России успешно решают стратегические задачи по обеспечению долговременной, безусловной безопасности государства. Достижение таких целей требует знаний, дисциплины, любви к Родине, искреннего служения родной стране.

В свою очередь депутат Госдумы Бекхан Барахоев поблагодарил «Единую Россию» за поддержку при строительстве объекта и пожелал кадетам дальнейшего роста и успехов.

«Отмечу, что строительство комплекса было одним из планов, намеченных «Единой Россией» во время избирательной кампании в 2021 году. Как сказал наш Президент во время своего выступления на Госсовете, у нас очень целеустремлённые дети и молодёжь. И мы должны сделать всё, чтобы у ребят были равные возможности для успешного жизненного старта. Пусть этот новый спортивный объект станет для вас, ребята, оплотом на пути совершенствования своих навыков и физических способностей», — сказал он.

Напомним, летом прошлого Глава региона выступил с инициативой создать плавательный бассейн на базе ГКК имени легендарного разведчика времен ВОВ Абдулы Цароева. Депутат Госдумы Бекхан Барахоев предложил и реализовал проект строительства нового крытого плавательного комплекса круглогодичного цикла с обширной инфраструктурой.

Строительство началось летом 2021 года. Были использованы передовые технологии, современные материалы с усиленным запасом прочности и инновационное оборудование.