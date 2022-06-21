«Единая Россия» проведет в Ингушетии акцию «Огненные картины войны»
В преддверии Дня памяти и скорби, 21 июня, в городе воинской славы Малгобеке «Единая Россия» проведет акцию «Огненные картины войны», сообщает пресс-служба Ингушского регионального отделения партии.
«Активисты и все желающие в парке культуры и отдыха имени Серго Орджоникидзе в Малгобеке зажгут свечи и создадут из них образ, связанные с Великой Отечественной войной. «Огненные картины войны» появятся во всех городах-героях, городах воинской славы и городах трудовой доблести. Каждая картина будет посвящена вкладу региона в Великую Победу, а все инсталляции объединит общий лозунг — «Помним», — говорится в сообщении.
Также акция пройдёт в Узбекистане, Тунисе, Ливане, Панаме, Азербайджане, Германии, Индии, Армении и Эквадоре.
Отмечается, что начало акции в 21:00 мск.