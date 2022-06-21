«Единая Россия» проведет в Ингушетии акцию «Огненные картины войны»

«Активисты и все желающие в парке культуры и отдыха имени Серго Орджоникидзе в Малгобеке зажгут свечи и создадут из них образ, связанные с Великой Отечественной войной. «Огненные картины войны» появятся во всех городах-героях, городах воинской славы и городах трудовой доблести. Каждая картина будет посвящена вкладу региона в Великую Победу, а все инсталляции объединит общий лозунг — «Помним», — говорится в сообщении.

Также акция пройдёт в Узбекистане, Тунисе, Ливане, Панаме, Азербайджане, Германии, Индии, Армении и Эквадоре.

Отмечается, что начало акции в 21:00 мск.