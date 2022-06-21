Память

«Единая Россия» проведет в Ингушетии акцию «Огненные картины войны»

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В преддверии Дня памяти и скорби, 21 июня, в городе воинской славы Малгобеке «Единая Россия» проведет акцию «Огненные картины войны», сообщает пресс-служба Ингушского регионального  отделения партии.

«Активисты и все желающие в парке культуры и отдыха имени Серго Орджоникидзе в Малгобеке зажгут свечи и создадут из них образ, связанные с Великой Отечественной войной. «Огненные картины войны» появятся во всех городах-героях, городах воинской славы и городах трудовой доблести. Каждая картина будет посвящена вкладу региона в Великую Победу, а все инсталляции объединит общий лозунг — «Помним», — говорится в сообщении.

Также акция пройдёт в Узбекистане, Тунисе, Ливане, Панаме, Азербайджане, Германии, Индии, Армении и Эквадоре.

Отмечается, что начало акции в 21:00 мск.

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