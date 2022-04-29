«Единая Россия» распространит по Ингушетии 20 тыс. георгиевских ленточек

Они будут раздавать ленты до 9 мая на центральных площадях, улицах городов при проведении праздничных мероприятий. Акция пройдет во всех местных отделениях партии, сообщили в пресс-службе регионального отделения ВПП «Единая Россия».

«Георгиевская лента — это не только символ Победы, но и знак выражения скорби и благодарности, поэтому стоит относиться к ней бережно и с уважением. Мы гордимся нашей Победой, нашими ветеранами и всегда будем хранить память о подвиге наших героев», — отметил региональный координатор партийного проекта «Историческая память» Беслан Дзейтов.

Напомним, акция «Георгиевская лента» в этом году пройдет очно в 30 странах. Отмечается, что партия направит георгиевские ленточки вместе с гуманитарной помощью в ЛДНР и на освобождённые территории. Машины, в которых привезут символы Победы, прибудут на территории республик в ближайшее время.

Такой запрос поступил от самих жителей Донбасса, сообщила председатель совета сторонников «Единой России», лидер движения «Волонтеры Победы» Ольга Занко на пресс-конференции, посвященной старту акции.

«Партия помогает распространить георгиевские ленты в каждом регионе нашей страны. Кроме того, с 2015 года «Волонтеры Победы» помогают в проведении акции не только в России, но и за рубежом. «Георгиевская лента» в этом году пройдет очно в 30 странах, например, в Казахстане, Азербайджане, Киргизии, Индии, Перу, Иордании, Сербии, Тунисе, на территории ДНР и ЛНР. Можно с уверенностью сказать, что за рубежом очень много наших единомышленников, для которых георгиевская лента действительно является символом объединения и символом правды», — сообщила она.

Ольга Занко подчеркнула, что в то время, когда за рубежом георгиевскую ленту запрещают, в России нужно сделать все для ее защиты.

«Поэтому вместе с секретарем Генсовета «Единой России» Андреем Турчаком мы внесли законопроект, который защищает георгиевскую ленту. Мы считаем, что георгиевская лента должна стать символом воинской славы России. В случае его публичного осквернения будет предусмотрена ответственность вплоть до уголовной. Например, за публичное осквернение георгиевской ленты для юрлиц будет предусмотрен штраф от 3 до 5 млн руб. Для физических лиц — также штрафы до 3 млн руб. или лишение свободы на срок до трёх лет. Срок может быть увеличен, если, например, это преступление было совершено группой лиц по предварительному сговору или с использованием интернета или СМИ. Мы очень надеемся, что примем законопроект к 22 июня», — отметила лидер движения «Волонтеры Победы».

Сообщается, что в проведении акции «Георгиевская ленточка» помогут более 30 тысяч добровольцев.