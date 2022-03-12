Гуманитарная помощь

Единороссы города Карабулака Ингушетии передали гумпомощь для эвакуированных жителей Донбасса

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Члены местного отделения партии «Единая Россия» в Карабулаке передали в штаб приема гуманитарной помощи для жителей Донецкой и Луганской Народных республик продукты первой необходимости, сообщает пресс-служба регионального отделения партии.

«Секретарь местного отделения партии «Единая Россия» в Карабулаке Яхья Боков совместно с депутатом горсовета Ризваном Аушевым посетили штаб приема гуманитарной помощи для жителей Донецкой и Луганской Народных республик расположенный в городе Магасе и передали продукты первой необходимости», — говорится в сообщении.

Россия начала специальную военную операцию на Украине в четверг, 24 февраля. По словам Президента России, планируется провести «демилитаризацию и денацификацию Украины», предать суду всех военных преступников, ответственных за «кровавые преступления против мирных жителей» Донбасса.

По заявлению Минобороны, Вооруженные силы России наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС развивают наступление силы народной милиции ДНР и ЛНР.

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