Единороссы Ингушетии поддерживают открытие очередного гуманитарного центра партии в Харьковской области

Депутат Госдумы России от республики Бекхан Барахоев, побывавший с гуманитарной миссией в Донецкой и Луганской народных республиках весной этого года, поддержал это решение партии.

«Знаю, как люди на Донбассе ждут открытия наших гуманитарных центров. «Единая Россия» не только доставляет на освобожденные территории продукты питания, теплые вещи, средства личной гигиены, стройматериалы для восстановления разрушенных ВСУ социальных объектов, но и формирует заявки на поставку конкретных товаров первой необходимости для населения, медикаментов и медицинских инструментов для больниц и поликлиник. Особый акцент партийцы делают на оказании гуманитарной помощи детям. Все эти 8 лет школьники Донбасса продолжали учиться даже под обстрелами, и мы везем с гуманитарным конвоем книги, канцтовары, а малышам — игрушки. Важно и то, что открытие таких центров дает людям ощущение защищенности. Они знают, что Россия их не оставит и обязательно поможет», — цитирует Барахоева пресс-служба Ингушского регионального отделения «ЕР».

Помощь в гуманитарном центре «Единой России» смогут получить не только жители города, но и других районов области, которые в этом нуждаются, отметил руководитель Центрального исполкома партии Александр Сидякин. Для раздачи в центр помощи уже доставлено 40 тонн гуманитарного груза от региональных отделений «ЕР», сформировано более тысячи наборов — это продукты, предметы личной гигиены, средства по ходу за детьми и другое.

«Купянск — это временная столица Харьковской области. Здесь есть электричество, но отсутствует мобильная связь и практически не работает потребительская сфера. Поэтому из гуманитарного центра будем доставлять помощь по районам, которые в этом нуждаются. Это Изюм, Волчанск, когда появится возможность — Чугуев», — рассказал Сидякин.

В свою очередь, зампред комитета Госдумы по делам СНГ Артем Туров, который курирует гуманитарную миссию «Единой России» в Харьковской области, сообщил, что гуманитарные центры откроются и в других населенных пунктах области. А в течение двух недель начнут работу медицинские кабинеты.

«В них будут работать медики-добровольцы из России, профильные узкие специалисты, чтобы оказывать помощь как взрослым, так и детям», — сказал он.

Напомним, «Единая Россия» с первого дня проведения спецоперации оказывает всестороннюю помощь эвакуированным жителям Донбасса, а также тем, кто остался в ЛДНР и на освобожденных территориях. Региональные отделения партии доставили уже более 9 тысяч тонн гуманитарного груза в народные республики, из них более 300 тонн медикаментов.

На территории ЛДНР и освобожденных территориях работает 20 гуманитарных центров «Единой России», 9 из них — в Мариуполе. Первый и самый большой центр помощи был открыт 24 марта в бывшем супермаркете «Метро» в Мариуполе. Здесь организована работа полевой кухни, раздача сим-карт и оказание медицинской помощи, а также помощи в поиске пропавших родственников. Работают медики, психологи, специалисты социальных служб и службы занятости, чтобы люди могли устроиться на работу, детская комната и аптека. Такой же партийный центр гуманитарной помощи начал работать в Попасной. Еще один гуманитарный центр партия открыла в Херсоне.

Для распределения гуманитарных грузов в харьковском направлении в Белгородской области «Единая Россия» открыла логистический центр. Продукты питания, воду, стройматериалы, предметы первой необходимости планируется доставлять из него в мобильные центры помощи партии, которые будут открываться на новых освобождённых территориях.