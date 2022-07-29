Единороссы Ингушетии проведут ежегодную акцию партии «Собери ребенка в школу»

«Акция «Собери ребенка в школу» проводится в Ингушетии каждый год. Большую помощь в ее проведении традиционно оказывают депутаты и активисты регионального отделения «Единой России». Малообеспеченным и многодетным семьям республики будут переданы канцелярские наборы, в которые входят тетради, фломастеры, ручки, карандаши, краски, кисточки, пластилин, альбомы для рисования и многое другое, необходимое для успешной учебы», — сообщил руководитель регионального исполнительного комитета «ЕР» Ибрагим Картоев.

Напомним, ежегодно в рамках акции помощь получают дети из малообеспеченных и многодетных семей. В этом году партия распространит акцию на Донбасс и освобожденные территории, сообщила заместитель секретаря Генсовета «Единой России» Дарья Лантратова в ходе гуманитарной миссии в ЛНР. Первую партию школьных комплектов — рюкзаки и канцелярские принадлежности — передали детям народной республики представительницы женского комитета «ЕР» и активисты «Молодой гвардии Единой России» на встрече в Краснодоне.

«До начала нового учебного года остается чуть больше месяца. И мы прекрасно понимаем, что для мам и бабушек сейчас очень важной заботой и задачей является подготовка детей к новому учебному году. Нужно всё успеть, найти, купить. А с учётом того, что ситуация в народных республиках сейчас крайне непростая, эта задача усложняется. Поэтому в этом году мы проводим акцию «Собери ребёнка в школу» не только в регионах России, но и на Донбассе» — сказала Дарья Лантратова.

Как сообщил председатель МГЕР Антон Демидов, молодогвардейцы вместе с московским отделением «Единой России» уже отправили в ДНР три тонны гуманитарного груза — рюкзаки, тетради, фломастеры и ручки, пеналы для первоклассников и детские книги.

«Сбор помощи в рамках данной акции организован в наших отделениях по всей стране. Желающих помочь очень много. Доставка будет организована каждые две недели вместе с нашими волонтёрами. Отмечу, что большой запрос на помощь детям мы наблюдаем в Мариуполе», — рассказал Антон Демидов.

Партийная акция проводится ежегодно в рамках партийного проекта «Новая школа». Координатор проекта, первый зампред комитета Госдумы по просвещению Алёна Аршинова, отметила, что помощь в регионах России ежегодно получают не менее 160 тысяч детей из многодетных и малообеспеченных семей.

«Единая Россия» организует более 4 тысяч специальных пунктов приема школьных принадлежностей: канцелярии, наборов для детского творчества, школьной формы и обуви, школьных рюкзаков, спортивного инвентаря. В этом году особое внимание надо уделить детям—вынужденным переселенцам из Донбасса и освобождённых территорий, поддержать, обеспечить нашим традиционным школьным рюкзачком со всеми необходимыми канцтоварами, чтобы они могли пойти в школы 1 сентября вместе с другими ребятами", — подчеркнула Алёна Аршинова.