Единороссы Ингушетии провели мероприятие ко Дню прав человека

Отмечается, что День прав человека — это международный праздник, направленный на поддержку, защиту и повышение осведомленности о правах. Этот день призван отметить и отстоять права и свободы каждого человека независимо от его положения, расы, вероисповедания или политических убеждений, в том числе и право на труд.

«Студенты принимали участие в дебатах, лекциях и дискуссиях о важности защиты прав человека. Учащиеся колледжа обсудили проблемы трудовой дискриминации в современном обществе и пути их решения», — рассказали газете «Ингушетия» в региональном отделении партии «Единая Россия».

Содержательное мероприятие помогло студентам лучше понять важность соблюдения прав человека в их профессиональной деятельности.