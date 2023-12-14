Мероприятие

Единороссы Ингушетии провели мероприятие ко Дню прав человека

0

Единороссы Ингушетии провели мероприятие, приуроченное ко Дню прав человека, в Северо-Кавказском топливно-энергетическом колледже имени Цурова в рамках реализации партийного проекта «Моя карьера с «Единой Россией».

Отмечается, что День прав человека — это международный праздник, направленный на поддержку, защиту и повышение осведомленности о правах. Этот день призван отметить и отстоять права и свободы каждого человека независимо от его положения, расы, вероисповедания или политических убеждений, в том числе и право на труд.

«Студенты принимали участие в дебатах, лекциях и дискуссиях о важности защиты прав человека. Учащиеся колледжа обсудили проблемы трудовой дискриминации в современном обществе и пути их решения», — рассказали газете «Ингушетия» в региональном отделении партии «Единая Россия».

Содержательное мероприятие помогло студентам лучше понять важность соблюдения прав человека в их профессиональной деятельности.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
За сбыт наркотиков более 6 лет назад будут судить жителя Ингушетии
Глава Ингушетии назвал Президента России уверенным в себе лидером государства
Более 2 тыс. учебников отправят из Ингушетии в Токмакский район Запорожья
Экс-руководитель учреждения в Ингушетии пытался дать крупную взятку сотруднику ФСБ
В музее ИЗО Ингушетии представили костюм средневекового ингушского воина
Ингушские врачи оказали помощь беременной женщине из Палестины
Махмуд-Али Калиматов считает, что учителя заслуживают почета и уважения
Ингушский спортсмен стал дважды победителем чемпионата мира по бразильскому джиу-джитсу
Спортсмены из Ингушетии завоевали золотые медали на Кубке мира по боевому самбо
В Троицком Ингушетии построили первое в селе мини-футбольное поле
В Общественной палате Ингушетии обсудили призыв на военную службу мигрантов

Главное

Яндекс.Метрика

 