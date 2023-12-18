Единороссы Ингушетии проверили детсады Магаса
Активисты партии «Единая Россия» провели инспекцию детских дошкольных учреждений столицы Ингушетии.
Отмечается, что участники «партийного десанта» провели мониторинг объектов на соответствие требованиям санэпидемнадзора. Так, актив МО партии в г. Магасе проверил детсады «Цветик-семицветик» и «Сказка».
Как сообщили газете «Ингушетия» в региональном отделении партии «Единая Россия», в ходе инспекции было проверено санитарное состояние помещений, организация питания и соблюдение гигиенических требований.
«Эта инспекция является частью мер по повышению качества образовательных услуг для детей в Магасе и проходит в рамках программы партии, направленной на создание благоприятных условий для развития и поддержания здоровья детей», — подчеркнул председатель городского совета столицы Ингушетии Хаваж-Багаудин Дарсигов.