Единороссы Ингушетии проверили детсады Магаса

Отмечается, что участники «партийного десанта» провели мониторинг объектов на соответствие требованиям санэпидемнадзора. Так, актив МО партии в г. Магасе проверил детсады «Цветик-семицветик» и «Сказка».

Как сообщили газете «Ингушетия» в региональном отделении партии «Единая Россия», в ходе инспекции было проверено санитарное состояние помещений, организация питания и соблюдение гигиенических требований.

«Эта инспекция является частью мер по повышению качества образовательных услуг для детей в Магасе и проходит в рамках программы партии, направленной на создание благоприятных условий для развития и поддержания здоровья детей», — подчеркнул председатель городского совета столицы Ингушетии Хаваж-Багаудин Дарсигов.