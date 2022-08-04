Единороссы Ингушетии проверили ход капремонта школы в предгорном селе Галашки

В ходе встречи единороссы пообщались с директором школы Мурадом Балаевым, руководителем подрядной организации, и ознакомились с ходом строительных работ.

По словам подрядчика, все работы ведутся в соответствии с графиком. Объект будет сдан к началу учебного года, сообщили в пресс-службе Ингушского регионального отделения партии «Единая Россия».