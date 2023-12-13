«Единая Россия»

Единороссы Ингушетии проверили ход строительства ДК в горном селе Джейрах

0

В рамках реализации Народной программы и партийного проекта «Культура малой родины» в сельском поселении Джейрах ведутся работы по строительству Дома культуры.

Отмечается, что участники «партийного десанта» пообщались с подрядчиком и ознакомились с объемом запланированных работ и ходом строительства социального объекта.

«Открытие нового учреждения культуры позволит молодежи села развивать свои таланты в различных направлениях творчества. Концертный зал, гримерные и другие вспомогательные помещения, оборудованные современной звуковой и световой аппаратурой, позволят проводить культурно-массовые мероприятия на хорошем уровне», — рассказали газете «Ингушетия» в региональном отделении партии «Единая Россия».

Все работы ведутся согласно графику и в соответствии с проектно-сметной документацией. Строительство будет завершено в следующем году. В настоящее время объем работ выполнен на 40%.

«Дом культуры, оснащенный современным оборудованием, будет в состоянии принять у себя творческие коллективы республики, которые наверняка захотят побывать в гостях у жителей сельского поселения, расположенного в живописных горах Ингушетии», — подчеркнули единороссы.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
В Малгобеке благоустроили 4 улицы в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда»
Глава Ингушетии поблагодарил полпреда в СКФО за поддержку региона
В селе Алхасты Ингушетии стартовало строительство открытого спорткомплекса
В Ингушетии загорелся жилой дом
В 12 школах Ингушетии обновлены спортплощадки по программе «Успех каждого ребенка»
Житель Ингушетии отработает 3,5 года за кражи
Ингушские дзюдоисты стали призерами всероссийских соревнований в Выборге
Права ребенка-инвалида на получение пенсии в Ингушетии восстановили через суд
В Малгобеке Ингушетии завершается строительство детсада на 190 мест
Главе Россельхозцентра по Ингушетии присвоено звание «Почетный работник АПК России»
Ингушский филиал фонда «Защитники Отечества» помог матери ветерана СВО

Главное

Яндекс.Метрика

 