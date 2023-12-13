Единороссы Ингушетии проверили ход строительства ДК в горном селе Джейрах

Отмечается, что участники «партийного десанта» пообщались с подрядчиком и ознакомились с объемом запланированных работ и ходом строительства социального объекта.

«Открытие нового учреждения культуры позволит молодежи села развивать свои таланты в различных направлениях творчества. Концертный зал, гримерные и другие вспомогательные помещения, оборудованные современной звуковой и световой аппаратурой, позволят проводить культурно-массовые мероприятия на хорошем уровне», — рассказали газете «Ингушетия» в региональном отделении партии «Единая Россия».

Все работы ведутся согласно графику и в соответствии с проектно-сметной документацией. Строительство будет завершено в следующем году. В настоящее время объем работ выполнен на 40%.

«Дом культуры, оснащенный современным оборудованием, будет в состоянии принять у себя творческие коллективы республики, которые наверняка захотят побывать в гостях у жителей сельского поселения, расположенного в живописных горах Ингушетии», — подчеркнули единороссы.