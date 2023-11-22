Единороссы Ингушетии проверили ход строительства школы в селе Берд-Юрт

Как сообщили газете «Ингушетия» в региональном отделении партии «Единая Россия», строительство общеобразовательного учреждения стартовало в марте нынешнего года, все работы планируется завершить до конца следующего года.

Участники мониторинга установили, что работы идут согласно графику, и объект будет сдан в срок.

По словам сунженских единороссов, в новой школе расположатся специализированные кабинеты по химии и физике, а также предусмотрен пандус и лифт, которые обеспечат доступность объекта для всех категорий граждан. Кроме того, наличие отдельных кабинетов труда для мальчиков и девочек с различным оборудованием способствует индивидуальному подходу к обучению.

Отмечается, что к услугам учащихся во внеурочное время будут актовый зал, футбольное и баскетбольное поле, а также игровые площадки. Эти условия создадут благоприятную образовательную среду и способствуют развитию всех аспектов личности учащихся.

«В настоящее время проводится кирпичная кладка первого этажа. Наружный водопровод полностью проложен, установлен трансформатор. Частично сделана вертикальная планировка. На днях будут делать разбивку на футбольное и баскетбольное поля», — подчеркнул прораб Мурад Темурзиев.