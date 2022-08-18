Народная программа

Единороссы Ингушетии проверили в городе Назрани исполнения пунктов Народной программы

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Заместитель секретаря Ингушского регионального отделения «Единой России» по проектной деятельности Ахмед Дидигов, руководитель РИК партии Ибрагим Картоев, координатор партийного проекта «Городская среда» Юсуп Богатырев, активисты и сторонники единороссов провели мониторинг исполнения пунктов Народной программы в городе Назрани.

Представители рабочей группы побывали на трех объектах и начали с пятой школы, где в рамках партийного проекта «Новая школа», проводится капремонт.

В настоящее время в школе уже завершаются потолочные и напольные работы, проведено электричество. Осталось завезти оборудование и благоустроить прилегающую территорию. Объект будет сдан к началу учебного года.

Далее члены инспекционной группы проверили ход работ по благоустройству прилегающей территории городского пруда, которые ведутся рамках реализации проекта «Городская среда».

Благоустройство территории создаст условия для отдыха и проведения досуга жителей и гостей города. Также при разработке дизайн-проекта учтены особенности передвижения маломобильных групп населения. Для их безопасного и комфортного передвижения в проекте предусмотрены съезды с тротуаров и сопряжение бордюрных пандусов с проезжей частью. Предусмотрено устройство пешеходной дорожки, мощением из брусчатки, озеленение территории, установка фонарей уличного освещения, установка качелей, обустройство малыми архитектурными формами в виде скамеек и урн.

Также партийцы проверили работы по благоустройству территории, прилегающей к 15-й школе в районе «Юбилейный».

Здесь планируется создание сквера. Также высадят деревья, обустроят тротуар, установят лавочки и фонари освещения. Все эти элементы дополнят архитектурный дизайн школьного корпуса.

По итогам мониторинга участники провели круглый стол, на котором обсудили реализацию Народной программы на территории города, сообщает пресс-служба РИК ИРО ВПП «Единая Россия».

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