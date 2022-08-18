Единороссы Ингушетии проверили в городе Назрани исполнения пунктов Народной программы
Заместитель секретаря Ингушского регионального отделения «Единой России» по проектной деятельности Ахмед Дидигов, руководитель РИК партии Ибрагим Картоев, координатор партийного проекта «Городская среда» Юсуп Богатырев, активисты и сторонники единороссов провели мониторинг исполнения пунктов Народной программы в городе Назрани.
Представители рабочей группы побывали на трех объектах и начали с пятой школы, где в рамках партийного проекта «Новая школа», проводится капремонт.
В настоящее время в школе уже завершаются потолочные и напольные работы, проведено электричество. Осталось завезти оборудование и благоустроить прилегающую территорию. Объект будет сдан к началу учебного года.
Далее члены инспекционной группы проверили ход работ по благоустройству прилегающей территории городского пруда, которые ведутся рамках реализации проекта «Городская среда».
Благоустройство территории создаст условия для отдыха и проведения досуга жителей и гостей города. Также при разработке дизайн-проекта учтены особенности передвижения маломобильных групп населения. Для их безопасного и комфортного передвижения в проекте предусмотрены съезды с тротуаров и сопряжение бордюрных пандусов с проезжей частью. Предусмотрено устройство пешеходной дорожки, мощением из брусчатки, озеленение территории, установка фонарей уличного освещения, установка качелей, обустройство малыми архитектурными формами в виде скамеек и урн.
Также партийцы проверили работы по благоустройству территории, прилегающей к 15-й школе в районе «Юбилейный».
Здесь планируется создание сквера. Также высадят деревья, обустроят тротуар, установят лавочки и фонари освещения. Все эти элементы дополнят архитектурный дизайн школьного корпуса.
По итогам мониторинга участники провели круглый стол, на котором обсудили реализацию Народной программы на территории города, сообщает пресс-служба РИК ИРО ВПП «Единая Россия».