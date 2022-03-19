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Единороссы Ингушетии считают, что партия предложила необходимые меры соцподдержки граждан

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Секретарь Ингушского регионального отделения партии «Единая Россия» Магомет Тумгоев считает, что в условиях санкций необходимо использовать новые меры социальной поддержки граждан, экономики и бизнеса, и единороссы предложили их.

Он напомнил, что в Ингушетии создан штаб по обеспечению устойчивого развития республики в нынешних условиях. Уделяется серьезное внимание созданию благоприятных условий для развития малого и среднего бизнеса.

«Санкционное давление западных стран обязательно даст толчок развитию нашей экономики. Снижение импорта на рынке стимулирует развитие собственных производственных мощностей во всех отраслях. В целях оценки текущего состояния экономики еженедельно проводится мониторинг средних розничных цен на продовольственные и непродовольственные товары, рынка труда и занятости, сферы услуг, а также системообразующих организаций, имеющих региональное значение и оказывающих существенное влияние на занятость населения и социальную стабильность. Сейчас важно отслеживать проблемные ситуации, своевременно реагировать на них, использовать все меры социальной поддержки граждан, экономики и бизнеса», — отметил Тумгоев.

Между тем, в пресс-службе ИРО ВПП «Единая Россия» напомнили, что на оперативном совещании 9 марта партия предложила новые меры поддержки граждан и экономики в условиях санкций в целях обеспечения социально-экономической стабильности. Пакет мер поддержки экономики и граждан в условиях санкций был одобрен правительством и принят Госдумой 11 марта.

В частности, речь идет об освобождении граждан от уплаты подоходного налога по вкладам, поддержке авиаперевозок и гостиничного бизнеса. Также одобрение получил законопроект, предложенный партией, который позволяет вводить внешнее управление по суду в организациях, более 25% которых владеют иностранные лица недружественных государств, при прекращении деятельности. Это позволит предупредить банкротство и сохранить рабочие места.

В числе мер поддержки — разрешение на ввоз и применение лекарственных препаратов без выполнения требований к их маркировке и получения разрешения Росздравнадзора. Это позволит в короткие сроки возместить рынок лекарств, которые ранее доставлялись из стран ЕС.

Также «Единая Россия» предложила расширить меры поддержки АПК и сельхозпроизводителей. В первую очередь, речь идет о контроле за ростом цен на продовольствие и наценками торговых сетей на ряд продуктов, а также за расходованием средств на проведение весенних полевых работ.

Партия добилась выделения средств на посевную в полном объеме — 25 млрд рублей. Чтобы упростить работу сельхозпроизводителям, «ЕР» предлагает ввести для них мораторий на проведение проверок и обеспечить льготными кредитами. Помимо этого, важно проработать вопросы льготных тарифов на перевозки, ГСМ и удобрения. Дополнительной поддержки требуют хлебопекарная и молочная промышленность.

«Единая Россия» предложила рассмотреть вопрос организации переобучения не только безработных, но и сотрудников предприятий, которые будут менять технологии выпуска продукции, а также вопрос поднятия нижней планки пособия по безработице.

В сфере ЖКХ речь идет об ограничении роста тарифов и отмене ряда штрафов для жителей, поддержке спроса в строительной отрасти и регулировании цен в ней.

Кроме того, «ЕР» проработает с правительством вопрос регулирования цен на ряд товаров. В том числе на продукты питания, детские товары, медикаменты, строительные материалы, бытовую химию.

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