Единороссы из Ингушетии передали продукты питания беженцами из ЛДНР

«Секретарь местного отделения партии «Единая Россия» в Магасе Артур Албаков и исполнительный секретарь Зарета Аушева посетили штаб приема гуманитарной помощи для жителей Донецкой и Луганской Народных республик, открытый на базе региональной общественной приемной ЕР, и передали продукты первой необходимости», — говорится в сообщении.

Россия начала специальную военную операцию на Украине в четверг, 24 февраля. По словам Президента России, планируется провести «демилитаризацию и денацификацию Украины», предать суду всех военных преступников, ответственных за «кровавые преступления против мирных жителей» Донбасса.

По заявлению Минобороны, Вооруженные силы России наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС развивают наступление группировки ДНР и ЛНР.