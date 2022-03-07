Гуманитарная помощь

Единороссы из Ингушетии передали продукты питания беженцами из ЛДНР

0

Члены ингушского регионального отделения «Единой России» Артур Албаков и Зарета Аушева передали продукты первой необходимости эвакуированным жителям ЛДНР, сообщает пресс-служба регионального отделения партии.

«Секретарь местного отделения партии «Единая Россия» в Магасе Артур Албаков и исполнительный секретарь Зарета Аушева посетили штаб приема гуманитарной помощи для жителей Донецкой и Луганской Народных республик, открытый на базе региональной общественной приемной ЕР, и передали продукты первой необходимости», — говорится в сообщении.

Россия начала специальную военную операцию на Украине в четверг, 24 февраля. По словам Президента России, планируется провести «демилитаризацию и денацификацию Украины», предать суду всех военных преступников, ответственных за «кровавые преступления против мирных жителей» Донбасса.

По заявлению Минобороны, Вооруженные силы России наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС развивают наступление группировки ДНР и ЛНР.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Госавтоинспекторы Ингушетии к 8 марта провели акцию «Цветы для автоледи»
Ингушские полицейские задержали находящегося в федеральном розыске преступника
Правительством утвержден перечень недружественных России стран
Из-за зарубежных секций Минтруд России не остановит выплаты по маткапиталу
В Ингушетии определили победителей и призеров турнира по художественной гимнастике
Волонтеры Ингушетии собрали 109 мешков мусора в сельском поселении Троицкое
В Ингушетии пройдет 10-дневний донорский марафон по сдачи крови
Почти в 6 раз снизилось число новых случаев Covid-19 в Ингушетии с 7 февраля
Власти Магаса намерены минимизировать необоснованный рост цен на продукты питания
У жительницы Ингушетии мошенники выманили 17 тыс. рублей при покупке мебели
Аграрии Ингушетии начали подкормку озимых зерновых к весеннему севу

Главное

Яндекс.Метрика

 