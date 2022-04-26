Экология

Экологические волонтеры провели в Ингушетии седьмой за два весенних месяца субботник

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Седьмой за два весенних месяца текущего года субботник провели в городе Малгобеке Ингушетии экологические волонтеры, юнармейцы и представители республиканского комитета по делам молодежи.

К 30-летию возрождения Ингушетии (4 июня 2022 года), а также в рамках всероссийской акции «Вода России», которая стала для республики традиционной, волонтеры очистили берег городского пруда, собрав за несколько часов 97 мешков мусора.

Как отметили в пресс-службе Минприроды региона, с наступлением теплого времени года жители чаще приезжают к водоему, чтобы отдохнуть на природе, но удосуживаются убрать за собой мусор, среди которого преобладают пластиковые и стеклянные бутылки, полиэтиленовые пакеты, одноразовая пластиковая посуда — все это не разлагается в природе и наносит ей непоправимый ущерб.

В пресс-службе экологического ведомства напомнили, что 17 апреля волонтерами была очищена прибрежная территории реки Асса, где было собрано более 80 мешков мусора.

Всего же в республике весной планируется проведение еще 10 подобных экологических акций, организаторами которых являются Минприроды и комитет по делам молодежи Ингушетии.

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