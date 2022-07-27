Следком

Экс-мэр города Сунжа Ингушетии подозревается в незаконной выдаче земельных участков под ИЖС

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Возбуждено уголовное дело в отношении бывшего главы администрации города Сунжа Ингушетии. Он подозревается в превышении должностных полномочий, сообщает пресс-служба СУ СКР по республике.

По данным следствия, подозреваемый в декабре 2018 года, при отсутствии законных оснований экс-мэр выдал в собственность двум гражданам на территории муниципального образования земельные участки для индивидуального жилищного строительства, хотя они малоимущими и нуждающимися в улучшении жилищных условий не являлись, оснований для бесплатного выделения им земельных участков не имелось.

Противоправные действия подозреваемого, явно выходящие за пределы его полномочий, повлекли существенное нарушение охраняемых законом интересов государства.

По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

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