Экс-министр образования Ингушетии подозревается в хищении 37 млн рублей

«По данным следствия, в ноябре-декабре 2018 года между Минобразования Ингушетии и ООО «Аликом ИНК» заключены госконтракты на сумму около 37 млн рублей на поставку оборудования для оснащения детского технопарка «Кванториум». Подозреваемый, 58-летний экс-министр образования региона, подписал документы, содержащие ложные сведения о поставке оборудования, будучи осведомленным о том, что какое-либо оборудование в рамках исполнения государственных контрактов ООО «Аликом ИНК» фактически не поставлено, а затем осуществил перечисление денежных средств данной коммерческой организации», — говорится в сообщении.

В отношении обвиняемого возбуждено уголовное дело по части 2 статье 286 УК РФ (превышение должностных полномочий лицом, занимающим государственную должность субъекта Российской Федерации, повлекших существенное нарушение охраняемых законом интересов государства).

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее в отношении генерального директора ООО «Аликом ИНК» было возбуждено уголовное дело по подозрению в мошенничестве, которое в настоящее время с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.