Экс-сотрудника мэрии Назрани уличили в махинациях с муниципальными землями

«Полиция установила, что в 2007 году гражданин, бывший на тот момент сотрудником администрации Назрани, пообещал двум жителям за денежное вознаграждение в размере 11 тысяч долларов незаконно предоставить в собственность земельные участки площадью по 0,06 га. Путем обмана и злоупотребления доверием он вынес незаконное решение», — сказал собеседник издания.

В действиях мужчины сотрудники УЭБиПК МВД усматривают признаки преступления по ч. 3 ст. 159 (мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения) и ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).