Мошенничество

Экс-сотрудника мэрии Назрани уличили в махинациях с муниципальными землями

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Сотрудники правоохранительных органов выявили нарушения при выделении земельных участков местным жителям в Назрани 14 лет назад, сообщил газете «Ингушетия» представитель МВД по региону.

«Полиция установила, что в 2007 году гражданин, бывший на тот момент сотрудником администрации Назрани, пообещал двум жителям за денежное вознаграждение в размере 11 тысяч долларов незаконно предоставить в собственность земельные участки площадью по 0,06 га. Путем обмана и злоупотребления доверием он вынес незаконное решение», — сказал собеседник издания.

В действиях мужчины сотрудники УЭБиПК МВД усматривают признаки преступления по ч. 3 ст. 159 (мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения) и ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

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