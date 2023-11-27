Экс-заместитель главврача больницы в Ингушетии обвиняется в получении взятки
Завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего заместителя главного врача одного из медучреждений республики, которая подозревается в получении взятки в крупном размере и растрате, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе СУ СКР по региону.
Отмечается, что в 2019 году женщина, исполняя обязанности главврача больницы, выплатила премии подчиненным, при этом были выдвинуты требования о даче ей взятки с перечисленных денег на общую сумму более 700 тыс. рублей.
Также в январе 2020 года, используя свое служебное положение, фигуранткой был оплачен административный штраф из бюджетных средств, наложенный на нее Трудовой инспекцией.
Ранее по ходатайству следователя судом в отношении обвиняемой была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.
Уголовное дело для рассмотрения по существу направлено в суд.