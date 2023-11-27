Взятка

Экс-заместитель главврача больницы в Ингушетии обвиняется в получении взятки

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Завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего заместителя главного врача одного из медучреждений республики, которая подозревается в получении взятки в крупном размере и растрате, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе СУ СКР по региону.

Отмечается, что в 2019 году женщина, исполняя обязанности главврача больницы, выплатила премии подчиненным, при этом были выдвинуты требования о даче ей взятки с перечисленных денег на общую сумму более 700 тыс. рублей.

Также в январе 2020 года, используя свое служебное положение, фигуранткой был оплачен административный штраф из бюджетных средств, наложенный на нее Трудовой инспекцией.

Ранее по ходатайству следователя судом в отношении обвиняемой была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Уголовное дело для рассмотрения по существу направлено в суд.

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