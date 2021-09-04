Выборы

Эксперт: народная программа, новые лица в списке — шансы для «Единой России» получить поддержку избирателей

0
Батыр Хамхоев

Народная программа, встречи с избирателями, обновление списка кандидатов, с включением него общественников, людей различных профессий — это шансы для «Единой России» получить поддержку электората на выборах 17-19 сентября текущего года.

Такое мнение высказал представитель «партии власти», депутат Народного собрания Ингушетии Батыр Хамхоев.

«У нас много встреч проводиться с избирателями, а народная программа сформирована с учетом обращений и пожеланий людей. Другие партии, сделавшие ставку на интернет, могут не получить желаемое. В частности, представители старшего поколения не так активно пользуются интернетом, особенно в сельской местности. Против в них может сыграть и то, что в списках мало новых лиц, когда у «Единой России» почти 50% обновление», — отметил Хамхоев.

Что касается явки избирателей, эксперт считает, что сложно прогнозировать в процентном соотношении. «По исследованиям руководителя практики политического анализа ВЦИОМ Михаила Мамонова, с высокой долей вероятности в выборах примут участие более 51% опрошенных, примерно такая же явка ожидается в Ингушетии», — отметил он.

Как напомнил кандидат в депутаты Народного собрания республики от «Единой России» Хамхоев, ранее на круглом столе «Кульминация избирательной кампании 2021: рейтинги партий и прогнозы итогов за две недели до выборов» эксперты сошлись во мнении, что «партия власти», скорее всего, получит конституционное большинство по итогам выборов в Госдуму, а также в региональные заксобрания.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
В Ингушетии за сутки Covid-19 выявили у 64 человек
В Ингушетии трудоустроены 53% женщин с детьми-дошкольниками
Против жителя Ингушетии возбуждено уголовное дело за нападение на правоохранителей
Сотрудники Минтруда Ингушетии попались на сокрытии доходов от продажи машин и счетов в банке
Новые школы на 1 440 мест открыли в двух административных округах города Назрани Ингушетии
Ингушские библиотекари поделились с коллегами опытом в сфере сохранения национальной языковой культуры
В Национальной библиотеке Ингушетии проходит книжная выставка, приуроченная ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом
Ингушские спортсмены успешно выступили на Всероссийских юниорских соревнованиях по дзюдо в Санкт-Петербурге
Ингушский драмтеатр имени Базоркина примет участие в фестивале национальных театров в Дагестане
Еще одно дошкольное учреждение возводится в городе Малгобеке Ингушетии
В первую поездку из города Назрани Ингушетии в Минеральные Воды скоростной поезд «Ласточка» отправится 7 сентября

Главное

Яндекс.Метрика

 