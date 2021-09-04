Такое мнение высказал представитель «партии власти», депутат Народного собрания Ингушетии Батыр Хамхоев.

«У нас много встреч проводиться с избирателями, а народная программа сформирована с учетом обращений и пожеланий людей. Другие партии, сделавшие ставку на интернет, могут не получить желаемое. В частности, представители старшего поколения не так активно пользуются интернетом, особенно в сельской местности. Против в них может сыграть и то, что в списках мало новых лиц, когда у «Единой России» почти 50% обновление», — отметил Хамхоев.

Что касается явки избирателей, эксперт считает, что сложно прогнозировать в процентном соотношении. «По исследованиям руководителя практики политического анализа ВЦИОМ Михаила Мамонова, с высокой долей вероятности в выборах примут участие более 51% опрошенных, примерно такая же явка ожидается в Ингушетии», — отметил он.

Как напомнил кандидат в депутаты Народного собрания республики от «Единой России» Хамхоев, ранее на круглом столе «Кульминация избирательной кампании 2021: рейтинги партий и прогнозы итогов за две недели до выборов» эксперты сошлись во мнении, что «партия власти», скорее всего, получит конституционное большинство по итогам выборов в Госдуму, а также в региональные заксобрания.