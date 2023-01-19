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Эксперт РАНХиГС: «Точка роста» — актуальный проект для Ингушетии

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По мнению эксперта Северо-Кавказского института-филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы Азы Манкиевой, центры «Точка роста» как никогда актуальны в текущий период развития Ингушетии.

«Для республики в сложившейся ситуации важно обеспечить молодёжи возможность получения качественного образования. Это инвестиции для роста человеческого капитала, что, несомненно, поспособствует росту доходов как отдельных носителей капитала, так и региона в целом. Важно и то, что центры откроются в малых городах и селах, и у детей, проживающих на этих территориях, появится возможность получить новые качественные знания», — подчеркнула Манкиева.

Напомним, Минобрнауки Ингушетии в течение 2023 года запустит 20 центров образования «Точка роста» в рамках реализации нацпроекта «Образование» на территории сельских поселений республики. Об этом на днях сообщала газета «Ингушетия».

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