Элеватор для долгосрочного хранения зерна планируется построить в Ингушетии

«Представители ООО «Маяк» намерены построить на территории города Назрани первый в регионе элеваторный комплекс за 340,7 млн рублей до конца 2023 года. Это будет предприятие по переработке и хранению зерновых культур с помощью специализированного оборудования. Основным видом деятельности элеватора будет закупка, долгосрочное хранение и сушка зерна, с дальнейшей розничной перепродажей, его запуск позволит создать более 70 рабочих мест», — сказали в пресс-службе.

Как поясняли ранее ТАСС в Минсельхозе региона, из-за отсутствия зернохранилища республика несет ощутимые потери, поскольку аграриям приходится продавать зерно по заниженным ценам прямо с полей.

Также в республике планируется строительство первого предприятия по переработке грецкого ореха.

Отмечается, что в Назрановском районе планируется строительство завода по переработке грецкого ореха ООО «Ореховый сад» на сумму 92 млн рублей, завершить которое инвестор намерен до 2025 года и трудоустроить на производстве 55 жителей местных сельских поселений. По словам представителей компании, предприятие будет заниматься колкой, сушкой и карамелизацией орехового ядра, перемолом скорлупы, а также производством орехового масла холодного отжима.