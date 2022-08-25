Инвестпроекты

Элеватор для долгосрочного хранения зерна планируется построить в Ингушетии

0

Первый элеваторный комплекс намерены построить в Ингушетии до конца 2023 года. Также на территории региона планируется создание производства по переработке грецкого ореха, сообщает пресс-служба Главы и правительства республики.

«Представители ООО «Маяк» намерены построить на территории города Назрани первый в регионе элеваторный комплекс за 340,7 млн рублей до конца 2023 года. Это будет предприятие по переработке и хранению зерновых культур с помощью специализированного оборудования. Основным видом деятельности элеватора будет закупка, долгосрочное хранение и сушка зерна, с дальнейшей розничной перепродажей, его запуск позволит создать более 70 рабочих мест», — сказали в пресс-службе.

Как поясняли ранее ТАСС в Минсельхозе региона, из-за отсутствия зернохранилища республика несет ощутимые потери, поскольку аграриям приходится продавать зерно по заниженным ценам прямо с полей.

Также в республике планируется строительство первого предприятия по переработке грецкого ореха.

Отмечается, что в Назрановском районе планируется строительство завода по переработке грецкого ореха ООО «Ореховый сад» на сумму 92 млн рублей, завершить которое инвестор намерен до 2025 года и трудоустроить на производстве 55 жителей местных сельских поселений. По словам представителей компании, предприятие будет заниматься колкой, сушкой и карамелизацией орехового ядра, перемолом скорлупы, а также производством орехового масла холодного отжима.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Жителя Ингушетии будут судить за кражу иномарки
Покупка криптовалюты обернулась для жителя Ингушетии потерей более 260 тыс. рублей
Первый заместитель прокурора Ингушетии проведет прием граждан в ГУП «Ингушавтотранс»
В Ингушетии пройдет акция «Поделись своим знанием»
Летний читальный зал Национальной библиотеки Ингушетии побывал в селе Кантышево
Ингушская делегация представит народное творчество в Чечне
Марем Котиева представила Ингушетию на съезде руководителей методических служб в сфере народного творчества
В Ингушетии определились победители конкурса на лучшее личное подсобное хозяйство
Выставка «Вне времени, эпох и расстояний...» в музее изобразительных искусств Ингушетии продлевается
Мать-героиня будет получать единовременную выплату 1 млн рублей — правительство России
Солисты ансамбля «Ингушетия» стали победителями конкурса «Короли лезгинки»

Главное

Яндекс.Метрика

 