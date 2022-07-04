Эмблему празднования 100-летия Ингушетии выберут в ходе республиканского конкурса

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Объявлен конкурс на лучшую эмблему в честь юбилея ингушской государственности, сообщил газете «Ингушетия» представитель Минкультуры региона.

«Для разработки и утверждения официальной эмблемы празднования 100-летия образования Ингушетии министерство культуры республики объявляет о старте республиканского конкурса на создание эскизов официальной эмблемы празднования векового юбилея», — сказал сотрудник пресс-службы.

Как отметили в ведомстве, к участию в состязаниях допускаются граждане без возрастных ограничений.

На конкурс предоставляются как индивидуальные, так и коллективные работы, самостоятельно выполненный в любой технике проект эмблемы празднования 100-летия образования Ингушетии (любого графического компьютерного редактора и любыми видами изобразительных средств).

К каждой работе нужно приложить записку с указанием названия, техники исполнения, фамилии, имени, возраста автора, населенного пункта.

Оргкомитет оставляет за собой право использовать работы в целях освещения конкурса с сохранением авторских прав.

Заявки и конкурсные материалы принимаются в электронном виде с 5 июля по 15 сентября.

Его учредителем и организатором является министерство культуры региона.

Конкурс проводится для формирования нравственных и духовных ценностей, художественного вкуса, а также популяризации памятной даты — празднования 100-летия образования Ингушетии.

Ранее газета «Ингушетия» сообщала, что Правительством России утвержден состав оргкомитета по подготовке и проведению празднования в 2024 году 100-летия образования Ингушетии. Его возглавила министр культуры РФ Ольга Любимова. Глава республики Махмуд-Али Калиматов стал заместителем председателя оргкомитета.

Соответствующий документ подписан премьером Михаилом Мишустиным в день 97-летия образования Ингушской автономии и опубликован на портале правовой информации.

День ингушской государственности отмечается ежегодно 7 июля. Именно в этот день в 1924 году была образована Ингушская автономная область в составе РСФСР с центром во Владикавказе. Автономия просуществовала 10 лет.

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