Энергетики Ингушетии готовы противостоять пожарам

Под усиленным контролем в плане обязательных мероприятий у энергетиков — оборудование, находящееся в зоне риска. Специалисты расчистили территории, прилегающие к трансформаторным подстанциям и линиям электропередачи от кустарниковой растительности и сухой травы, горючих и пожароопасных предметов, сообщает пресс-служба компании.

Кроме того, рабочие группы убедились в чистоте и исправности систем охлаждения трансформаторов, кондиционирования. Проверены резервуары с маслом и состояние гравийной засыпки под маслонаполненным оборудованием, выполнен ремонт подъездных дорог к водоисточникам и пожарным гидрантам.

Отдельно отработаны пункты: укомплектованность зданий, помещений и автомобильной техники первичными средствами пожаротушения; работоспособность систем противопожарной защиты; противопожарные инструктажи и тренировки.

«Повышенное внимание — внеочередным и дополнительным инструктажам по соблюдению требований пожарной безопасности и действиям при пожаре для мобильных групп. Именно от их оперативного реагирования и грамотных действий напрямую зависит надежная работа сетевого комплекса», — отметил исполняющий обязанности директора филиала «Ингушэнерго» Ислам Гандалоев.

В течение всего сезона высоких температур на предприятии обеспечат постоянный контроль пожарной обстановки в регионе. На случай возникновения нештатных ситуаций налажено непрерывное взаимодействие с ГУ МЧС России по Ингушетии, муниципалитетами и метеослужбой.