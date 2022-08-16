Энергетики Ингушетии напоминают, что установление умных счетчиков в интересах потребителей

Однако, как отмечается, в ходе реализации комплекса мероприятий по внедрению технологии умного учета рабочие группы сталкиваются с противодействием со стороны отдельных потребителей.

В этой связи энергетики напоминают: с 1 июля 2020 года вступили в силу поправки к закону от 26 марта 2003 года «Об электроэнергетике», которыми полностью пересматриваются отношения по учету потребляемого ресурса. Если раньше эксплуатация, поверка и замена счетчиков входила в обязанность потребителей, то теперь коммерческий учет электроэнергии обеспечивают гарантирующие поставщики и сетевые организации. А с 1 января 2022 года приборы учета, допускаемые в эксплуатацию, должны быть интеллектуальными.

То есть, в соответствии с требованиями российского законодательства, гарантирующий поставщик с 1 января этого года не имеет права устанавливать и вводить в эксплуатацию приборы учета электроэнергии, которые не удовлетворяют требованиям Правил предоставления доступа к минимальному набору функций интеллектуальных систем учета электрической энергии (постановление правительства России от 19 июня 2020 года).

Изменения законодательства касаются, в том числе, и приборов учета, которые потребители устанавливают самостоятельно. Если вновь установленный счетчик не соответствует минимальному набору функций интеллектуальных систем учета электрической энергии, он не может быть введен в эксплуатацию и принят в расчеты.

При этом для потребителей переход на современное оборудование означает упрощение всех процедур. Исчезает необходимость снимать и передавать показания, следить за состоянием счётчика — опрос, обработка, управление и передача данных осуществляется дистанционно. К тому же цифровые приборы учёта позволяют отслеживать объемы и параметры используемой электроэнергии, контролировать текущее потребление, анализировать и снижать расходы на оплату ресурса.

Кроме того, «умная» система учета дистанционно передает энергетикам сигнал о несанкционированном вмешательстве или сбое. Это поможет в борьбе с теми, кто ворует электроэнергию, а значит позволит значительно снизить уровень потерь в сетях, обеспечить адресное воздействие на нарушителей и повысить прозрачность электросетевого комплекса.

«Прямое следствие энерговоровства — низкое качество электроснабжения: перепады напряжения, короткие замыкания и выход из строя электроприборов. Известны случаи пожаров при перегрузке оборудования трансформаторных подстанций, и в результате — обесточивание населенных пунктов. Постоянный контроль в реальном времени, и эффективная борьба с нарушителями позволят нам стабилизировать нагрузку на наше оборудование и, как следствие, существенно улучшить показатели качества и надежности электроснабжения потребителей», — отмечают в энергокомпании.

Энергетики просят потребителей оказать содействие в реализации важных для обеспечения надежного и качественного электроснабжения региона мероприятий и не препятствовать работе специалистов.