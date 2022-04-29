Энергетики Ингушетии призвали взрослых усилить контроль за детьми

Теплая погода и солнечные дни располагают к активным играм вне дома. Из-за нарушения норм электробезопасности и пренебрежения правилами поведения вблизи энергетических объектов могут участиться несчастные случаи, отметили в пресс-службе компании.

В этой связи энергетики настоятельно рекомендуют взрослым контролировать детей во время их нахождения на улице.

Отмечается, что компания «Россети» во всех регионах своей деятельности на протяжении многих лет проводит мероприятия по профилактике и предотвращению электротравматизма, в том числе детского. В числе мероприятий «Россети Северный Кавказ» — уроки по электробезопасности в учебных заведениях и в онлайн-формате на популярных площадках в социальных сетях.

Однако усилий одних только энергетиков недостаточно для того, чтобы предотвратить несчастные случаи из-за неосторожного обращения с электричеством. Важно, чтобы сознательность проявляли и сами граждане, чтобы взрослые следили за тем, где и как себя ведут их дети. В любой момент, когда ребенок вышел из-под контроля, с ним может произойти несчастный случай, в том числе из-за нарушения норм электробезопасности.

В «Россети Северный Кавказ» напомнили основные правила электробезопасности:

— нельзя взбираться на опоры линий электропередачи, так как это место смертельно опасно для игр и селфи;

— нельзя заходить на территорию трансформаторной подстанции и открывать двери энергообъектов, а также электрощиты на лестничных площадках;

— нельзя подходить к оборванному проводу линии электропередачи ближе чем на 8-10 метров.

Это особенно опасно после дождя, поэтому не пытайтесь снять электропровод с мокрого дерева, забора или других предметов.

Также:

— нельзя запускать воздушные змеи, квадрокоптеры или авиамодели вблизи электроустановок и линий электропередачи;

— нельзя самостоятельно подключаться к электрической сети. Этот вид работ должны выполнять только специалисты;

— нельзя набрасывать проволоку, магнитную ленту, веревку и иные предметы на провода ЛЭП, нельзя бросать какие-либо предметы в электроустановки.