Энергетики Ингушетии прошли обучение по использованию средств индивидуальной защиты

Выездной курс провела Анна Пучко, представитель АО «ФПГ Энергоконтракт» —производителя высокотехнологичных средств индивидуальной защиты от производственных рисков.

Энергетики повторили нормативные правовые акты в области обеспечения работников средствами индивидуальной защиты, технический регламент, правила использования СИЗ на рабочем месте, порядок осмотра до и после выполнения работ, требования к мероприятиям по уходу и стирке экипировки, порядок действий при их повреждении.

«Цена ошибки в электроэнергетике чрезвычайно высока. Профессия не терпит безответственности и требует постоянной подготовки и переподготовки. Главная ценность отрасли — люди. И наша конечная цель — не просто снизить уровень производственного травматизма, а полностью его исключить. Одной из основных составляющих этой концепции является непрерывное обучение персонала. Этому направлению «Россети Северный Кавказ» уделяют первостепенное внимание», — отметил исполняющий обязанности директора филиала «Ингушэнерго» Ислам Гандалоев.

Обучение прошли специалисты по охране труда, службы подстанций, изоляции и защиты от перенапряжений, релейной защиты и автоматики, технической эксплуатации и организации ремонтов, оперативный и ремонтный персонал районных электрических сетей.

«Наш персонал ежедневно использует в работе термостойкие каски с защитным экраном, диэлектрические перчатки, специальные костюмы и обувь. Стороннему человеку может показаться, что применение средств индивидуальной защиты — простой вопрос. Но здесь есть определенный регламент и нюансы, нарушая которые специалист рискует погибнуть или получить тяжёлую травму. От умений и навыков использования СИЗ в буквальном смысле зависят жизни людей. Поэтому повторение правил лишним быть не может — лекция еще раз напомнила нам о бдительности», — сказал заместитель главного инженера Ислам Осканов.

Напомним, с 1 марта 2022 года федеральным законом от 22.11.2021 № 377-ФЗ внесены изменения в Х раздел Трудового кодекса Российской Федерации. Теперь в обучение по охране труда входит не только обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, оказанию первой помощи пострадавшим на производстве, но и использование (применение) средств индивидуальной защиты. То есть, обучение работников правилам применения СИЗ теперь отдельное направление подготовки.