Безопасность

Энергетики Ингушетии прошли обучение по использованию средств индивидуальной защиты

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Более 40 специалистов филиала «Россети Северный Кавказ» — «Ингушэнерго» прошли обучение по использованию средств индивидуальной защиты, сообщает пресс-служба компании.

Выездной курс провела Анна Пучко, представитель АО «ФПГ Энергоконтракт» —производителя высокотехнологичных средств индивидуальной защиты от производственных рисков.

Энергетики повторили нормативные правовые акты в области обеспечения работников средствами индивидуальной защиты, технический регламент, правила использования СИЗ на рабочем месте, порядок осмотра до и после выполнения работ, требования к мероприятиям по уходу и стирке экипировки, порядок действий при их повреждении.

«Цена ошибки в электроэнергетике чрезвычайно высока. Профессия не терпит безответственности и требует постоянной подготовки и переподготовки. Главная ценность отрасли — люди. И наша конечная цель — не просто снизить уровень производственного травматизма, а полностью его исключить. Одной из основных составляющих этой концепции является непрерывное обучение персонала. Этому направлению «Россети Северный Кавказ» уделяют первостепенное внимание», — отметил исполняющий обязанности директора филиала «Ингушэнерго» Ислам Гандалоев.

Обучение прошли специалисты по охране труда, службы подстанций, изоляции и защиты от перенапряжений, релейной защиты и автоматики, технической эксплуатации и организации ремонтов, оперативный и ремонтный персонал районных электрических сетей.

«Наш персонал ежедневно использует в работе термостойкие каски с защитным экраном, диэлектрические перчатки, специальные костюмы и обувь. Стороннему человеку может показаться, что применение средств индивидуальной защиты — простой вопрос. Но здесь есть определенный регламент и нюансы, нарушая которые специалист рискует погибнуть или получить тяжёлую травму. От умений и навыков использования СИЗ в буквальном смысле зависят жизни людей. Поэтому повторение правил лишним быть не может — лекция еще раз напомнила нам о бдительности», — сказал заместитель главного инженера Ислам Осканов.

Напомним, с 1 марта 2022 года федеральным законом от 22.11.2021 № 377-ФЗ внесены изменения в Х раздел Трудового кодекса Российской Федерации. Теперь в обучение по охране труда входит не только обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, оказанию первой помощи пострадавшим на производстве, но и использование (применение) средств индивидуальной защиты. То есть, обучение работников правилам применения СИЗ теперь отдельное направление подготовки.

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