Безопасность

Энергетики Ингушетии проводят встречи со школьниками в рамках акции «Безопасное электричество»

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Специалисты филиала «Россети Северный Кавказ» — «Ингушэнерго» провели очередное занятие «Безопасное электричество» в средней общеобразовательной школе номер три города Назрани.

Цель урока — воспитание культуры безопасного поведения вблизи объектов электроэнергетики среди детей, а главный посыл — и в игре есть место рассудительности и осторожности. Энергетики пояснили детям, что такое электрический ток, напомнили основные правила обращения с ним в быту и познакомили с предупреждающими знаками на оборудовании, сообщает пресс-служба компании.

Ребятам также рассказали, как нужно вести себя во время грозы, насколько опасно приближаться к электроустановкам и оборванным проводам, влезать на опоры воздушных линий, крыши домов и строений, если поблизости проходят провода, набрасывать верёвки, проволоку, воздушных змеев на ЛЭП, и напомнили — человека, пораженного электрическим током, можно спасти, если правильно, и самое главное — быстро оказать ему первую помощь.

Отдельно специалисты разобрали тему «Электробезопасное селфи», специально подготовленную для юных любителей запечатлеть себя на фоне технических объектов.

В завершение занятия ребята получили красочные памятки «15 нельзя, которые могут спасти тебе жизнь» — они помогут закрепить полученные знания.

«Очень важно работать именно с подрастающим поколением: дети восприимчивы к новой информации. Наша задача — сформировать у ребят полное понимание и осознание существующей опасности. Мы учим применять полученные знания одновременно и в своих образовательных учреждениях, и дома. А самое главное — быть проводниками умного и ответственного отношения к ресурсу», — отмечет исполняющий обязанности директора филиала «Россети Северный Кавказ» — «Ингушэнерго» Ислам Гандалоев.

Мероприятия по профилактике детского электротравматизма специалисты филиала «Ингушэнерго» проводят в рамках реализации комплексной программы, действующей на всей территории ответственности компании «Россети».

В программу входит организация тематических уроков в общеобразовательных организациях и детских лагерях, конкурсы и викторины, экскурсии на энергообъекты, проверка технического состояния электроустановок и линий электропередачи, находящихся на территориях и вблизи образовательных учреждений. Энергетики готовят специальные красочные информационные материалы для школьников, транслируют видеоролики по электробезопасности на телеканалах.

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