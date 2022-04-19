Энергетики повышают надежность электроснабжения отдаленных предгорных сел Ингушетии

От стабильной работы этого питающего центра зависит надежность электроснабжения жилого массива и социально значимых объектов четырех отдаленных населенных пунктов республики, отмечает пресс-служба компании.

Сельские поселения Галашки, Мужичи, Алкун и Даттых Сунженского района региона известны древней историей и живописной природой. В настоящее время в селах проживают порядка 11,2 тысячи человек, функционирует более 20 социально значимых учреждений. Кроме того, здесь — в предгорной части Ингушетии — расположены важные для республики объекты: Лесоперерабатывающий комбинат «Мужичи», дом отдыха, а также основанный в 1940 году музей имени Серго Орджоникидзе. В музее хранятся не только личные вещи революционера, но и ценные документы об исторических событиях на Северном Кавказе 1918-1919 годов, уникальные экспонаты, в том числе найденные при различных раскопках.

«Поселение Даттых относится к числу особо важных зон контроля энергетиков. На территории селения, история которого началась в 1801 году, находится не меньше сотни старинных архитектурных и археологических объектов X-XVIII веков. Здесь можно увидеть сохранившиеся в разной степени жилые и боевые башни, руинированные погребальные комплексы, среди которых известный каменно-ящичный средневековый даттыхский могильник. Но населенный пункт сильно пострадал во время боевых действий на Северном Кавказе в 1990-е годы, и был покинут жителями. В настоящее время Даттых возрождается. И его электроснабжение — задача повышенной ответственности», — отметил исполняющий обязанности директора филиала «Ингушэнерго» Ислам Гандалоев.

Для подготовки питающего центра «Первомайская» к работе в сезон максимальных нагрузок энергетики провели текущее обслуживание и испытания оборудования, очистили территорию от кустарниковой растительности.

На объекте работают 7 специалистов. Итогом их усилий станет минимизация количества технологических нарушений, повышение безопасности обслуживающего персонала и бесперебойное электроснабжение потребителей и социально значимых объектов.