Энергетики с начала года подготовили к зиме более 1,4 тыс. питающих объектов в регионах СКФО

Комплекс мероприятий реализован в рамках программы эксплуатации, технического обслуживания и ремонта и позволит подготовить электросетевой комплекс макрорегиона к стабильной работе в период сложных погодных условий и низких температур, сообщает пресс-служба компании.

Так, в Дагестане уже выполнен ремонт 613 трансформаторных подстанций и 64 трансформаторов распределительных сетей. На Ставрополье специалисты отремонтировали 6 силовых трансформаторов центров питания, 273 трансформаторные подстанции, 32 трансформатора. Энергетики Чеченской Республики выполнили ремонт 4 силовых трансформаторов, 136 трансформаторных подстанций, 35 трансформаторов 0,4-10 кВ. В Карачаево-Черкесии план технического обслуживания и ремонта исполнен в сетях напряжением до 10 кВ на 66 трансформаторных подстанциях и 9 трансформаторах.

В Кабардино-Балкарии энергетики провели ремонт 2 силовых трансформаторов подстанций, 45 трансформаторных подстанций и 6 трансформаторов. В Северной Осетии первоначальные эксплуатационные характеристики вернули 37 трансформаторным подстанциям и 11 трансформаторам 0,4 — 10 кВ. В Ингушетии специалисты подготовили к зиме в районных электрических сетях 35 трансформаторных подстанций, 3 трансформатора.

«Ежегодная скрупулезная диагностика состояния оборудования и его ремонт — единственный путь к устойчивой и надежной работе энергосистемы. От своевременной и качественной реализации Программы эксплуатации, технического обслуживания и ремонта зависит комфорт и благополучие жителей округа, предприятий и социально значимых объектов. Понимая это, каждый специалист компании «Россети Северный Кавказ» с повышенной ответственностью относится к эффективному исполнению ремонтной кампании», — отметил первый заместитель генерального директора-главный инженер «Россети Северный Кавказ» Виктор Абаимов.