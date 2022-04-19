Энергетики СКФО направили 10 тонн гуманитарной помощи детям беженцев из Донбасса

«Очень важно сегодня поддержать тех, кто нуждается в помощи. Среди людей, которые вынужденно оставили свои дома, многие с детьми, поэтому было принято решение приобрести на собранные энергетиками средства именно детские товары», — цитирует генерального директора «Россети Северный Кавказ» Романа Левченко пресс-служба компании.

Машина с гуманитарной помощью направлена сегодня из Пятигорска в пункт временного проживания, расположенный в детском оздоровительном комплексе «Спутник» в селе Натальевка Ростовской области.