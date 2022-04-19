Гуманитарная помощь

Энергетики СКФО направили 10 тонн гуманитарной помощи детям беженцев из Донбасса

0

Работники группы «Россети Северный Кавказ» во всех регионах деятельности компании проявили инициативу оказания помощи беженцам из Донбасса. Энергетики приобрели гуманитарную помощь для детей — в общей сложности более 10 тонн вещей и продуктов первой необходимости.

«Очень важно сегодня поддержать тех, кто нуждается в помощи. Среди людей, которые вынужденно оставили свои дома, многие с детьми, поэтому было принято решение приобрести на собранные энергетиками средства именно детские товары», — цитирует генерального директора «Россети Северный Кавказ» Романа Левченко пресс-служба компании.

Машина с гуманитарной помощью направлена сегодня из Пятигорска в пункт временного проживания, расположенный в детском оздоровительном комплексе «Спутник» в селе Натальевка Ростовской области.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Взаимодействие властей с фельдъегерской службой обсудили в правительстве Ингушетии
Энергетики повышают надежность электроснабжения отдаленных предгорных сел Ингушетии
Иностранка выманила у жительниц Ингушетии более 100 тыс. рублей
Новые издания ингушского филиала Россельхозцентра пополнили фонд Национальной библиотеки региона
В модель социально-экономического развития Ингушетии включены пять бизнес-идей на 13 млрд рублей
В ДК сельского поселения Галашки Ингушетии проходит выставка
В Ингушетии должник погасил крупный штраф, чтобы не получить более суровое наказание
В Ингушетии в 2021 году было проведено 195 спортивных мероприятий
Ингушские единороссы навестили семьи погибших на Донбассе военнослужащих
Колбасному производству в селе Кантышево Ингушетии санкции не помеха
В Магасе досрочно завершили капремонт автодороги на улице Нальгиева

Главное

Яндекс.Метрика

 