Энергетики в текущем году модернизируют почти 63 км ЛЭП в Ингушетии

Комплекс технических мероприятий, предусмотренный программой эксплуатации, технического обслуживания и ремонта текущего года, будет реализован во всех четырех районах региона на участках, которые характеризуются высоким процентом изношенности сетей, сообщает пресс-служба компании.

Самый большой объем работ по замене оголенного провода на самонесущий изолированный проведут специалисты Назрановских районных электрических сетей (РЭС) — 17,7 км. В Сунженском районе к модернизации запланировано 14,6 км распределительных сетей. В Малгобекском районе обновление ждет 13,5 км ЛЭП 10-0,4 кВ; 8,2 км реконструируют оперативно-ремонтные бригады Магасских районных электрических сетей. План энергетиков Карабулакских районных электрических сетей — 6 км. В Джейрахском районе комплекс технических мероприятий будет выполнен на 2,4 км воздушных линий электропередачи.

Применение самонесущего изолированного провода энергетики объясняют его неоспоримыми преимуществами. Монтаж СИП позволяет снизить эксплуатационные затраты и риск травматизма среди населения в случае нарушений правил электробезопасности, сократить объёмы и время аварийно-восстановительных работ, исключить возможность незаконного подключения к линиям электропередачи. Кроме того, провод пожаробезопасный, устойчив к коррозии, имеет высокий класс надежности и не представляет угрозы для птиц и животных.

«Для электросетевого комплекса Ингушетии характерны сезонные проблемы. В теплое время года сильные ветровые нагрузки и грозы, зимой — снег и резкие перепады температуры становятся причиной отключений в сети 6 — 0,4 кВ. Самонесущий изолированный провод позволяет решать эту важную для нас задачу. Его конструкция практически исключает возможность схлестывания, коротких замыканий и обрывов на линиях, а наличие изоляции препятствует налипанию снега и обледенению проводов. Мы получаем много откликов от жителей республики, проживающих на участках, где реконструкция воздушных линий электропередачи уже завершена. И, конечно, продолжим работу в этом направлении, планомерно улучшая показатели качества и надежности электроснабжения региона», — подчеркнул исполняющий обязанности директора филиала «Ингушэнерго» Ислам Гандалоев.

Напомним, «Россети Северный Кавказ» в текущем году направят почти 138,5 млн рублей на реализацию ремонтной кампании в Ингушетии. Это на 145% (82 млн рублей) больше, чем в 2021 году.