Энергетики вернули в Ингушетии украденные киловатты почти на 63 млн рублей

За шесть месяцев активных мероприятий технического аудита специалисты филиала «Ингушэнерго» вернули более 9,5 млн украденных киловатт-часов. Этот объем энергоресурса равен девятимесячному потреблению крупнейшего водозабора республики. В денежном эквиваленте сумма ущерба, причиненного электросетевому комплексу региона, составила порядка 62,6 млн рублей.

Доля населения в итоговой цифре занимает 11 % — 977 тыс. кВт.ч на 2,3 млн рублей; 89 % — 8,3 млн кВт.ч (60,3 млн рублей) — приходится на юридические лица. В регионе превалируют «набросы» на воздушные линии, нарушение целостности приборов учета, отсутствие договоров на технологическое присоединение и энергоснабжение.

По каждому факту энерговоровства сотрудники филиала «Ингушэнерго» составляют акты о неучтенном потреблении. Сумма ущерба у юридических лиц рассчитывается по максимальной договорной мощности, умноженной на часы работы. У физических лиц — с применением десятикратного норматива. Кроме того, нарушители оплачивают штраф, предусмотренный действующим законодательством. В итоге сумма к оплате увеличивается в десятки, а то и в сотни раз.

«Энерговоровство — в числе основных составляющих сверхнормативных потерь энергоресурса, это одна из причин низкого качества электрической энергии. Поэтому мы планируем дополнительно усилить контрольные мероприятия в этом направлении. В ближайшее время в каждом муниципалитете пройдут рейды по выявлению фактов неучтенного потребления. В задачи рабочих групп будет входить съем показаний счетчиков, проверка целостности пломб госповерителя, наличия договоров на технологическое присоединение, «скрытой» проводки и «набросов» на линии электропередачи. Нарушителям пора осознать важность своевременных и полных расчетов с гарантирующим поставщиком для обеспечения надежного электроснабжения региона», — подчеркнул исполняющий обязанности директора филиала «Ингушэнерго» Рамазан Таршхоев.