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Эсет Бокова назначена заместителем председателя правительства Ингушетии

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Эсет Бокова

Указом Главы Ингушетии Махмуд-Али Калиматова, министр образования и науки республики Эсет Бокова назначена заместителем председателя правительства региона. На этой должности она сменит вице-премьера Марьям Амриеву, сообщается в Телеграм-канале правительства Ингушетии.

Отмечается, что за новым вице-премьером остается должность регионального министра образования и науки.

Бокова Эсет Ибрагимовна родилась 24 августа 1973 года в сельском поселении Сагопши Малгобекского района ЧИАССР.

После средней школы, в 1997 году окончила с отличием Чеченский государственный университет (квалификация по диплому «Химик-исследователь»). А в 2004 году — аспирантуру Астраханского государственного университета, кафедра общей психологии и педагогики. Затем в 2018 году прошла повышение квалификации в Федеральном государственном образовательном учреждении высшего образования «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации» по дополнительной профессиональной программе «Управление в сфере образования».

Прошла путь от воспитателя группы продленного дня до директора лицея номер один города Сунжи. С сентября 2019 года — министр образования и науки Ингушетии.

Эсет Бокова — «Почетный работник воспитания и просвещения Российской Федерации», награждена орденом «За заслуги в обучении и воспитании подрастающего поколения и многолетнюю добросовестную работу», почетной грамотой министерства образования России «За значительные успехи в сфере образования и многолетний добросовестный труд», грамотами Главы республики и Народного собрания. Удостоена благодарность председателя Совета Федерации «За многолетний добросовестный труд и большой вклад в развитие системы образования Республики Ингушетия».

В должности вице-премьера Эсет Бокова будет курировать здравоохранение, культуру и образование, а также взаимодействовать с ФОМС, Государственным архивом, Военкоматом, ЗАГС, управлением культурного наследия при правительстве республики, Археологическим центром и Фондом социального страхования.

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