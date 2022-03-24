Гуманитарная помощь

Еще 25 тонн гуманитарной помощи направлено из Ингушетии в ЛДНР

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Ингушетия отправила на Донбасс четвертый по счету груз с продовольственной гуманитарной помощью, сообщает пресс-служба Главы и правительства республики.

«Мы взяли на себя определенные обязательства по оказанию помощи жителям Донбасса и нашим ребятам, участвующим в спецоперации. Пока мы с этой задачей справляемся, местные жители тоже откликнулись и вносят свой вклад. Мы и дальше будем продолжать эту работу», — отметил Глава региона.

Грузовик доставит 25 тонн продуктов. На этот раз в фуру погрузили яблоки «Сада-Гиганта «Ингушетия», питьевую воду «Ачалуки», картошку, чай, сахар, мясную продукцию предприятия «Эко-Муслим» и птицеводческого комплекса «Южный».

Напомним, первый груз был отправлен 9 марта, в состав которого вошли продукты питания и средства первой необходимости. Руководством региона также был направлен груз и со строительными материалами. Общая масса гуманитарной помощи составляет более 95 тонн.

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