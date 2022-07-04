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Еще одна новая школа появится в городе Сунжа Ингушетии

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В городе Сунжа решили строить новое общеобразовательное учреждение на 250 мест с пассажирским лифтом и спортивными площадками, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе Минстроя региона в понедельник.

«Контракт на выполнение строительно-монтажных работ уже заключен. Объект будут возводить по национальному проекту «Образование». Его контрактная стоимость 218 млн руб.», — сказал представитель ведомства.

По его информации, возведение здания будет начато в ближайшее время. Для этих целей определен земельный участок площадью 1,28 га, проектно-сметная документация получила положительное заключение экспертизы, выбрана строительная фирма.

Согласно проекту, здание школы будет трехэтажным с пристроенной одноэтажной частью спортзала и подвалом. На первом этаже расположатся учебные помещения основных и старших классов, столовая, медицинский блок, спортивные и санитарно-бытовые помещения. На втором — учебная секция начальных классов и библиотека. Предусмотрен и пассажирский лифт грузоподъемностью 630 кг.

На прилегающей территории появятся игровые площадки, котельная, трансформаторная подстанция и дизельная установка.

Открытие намечено на конец 2023 года.

Ранее газета «Ингушетия» сообщала о завершении в Сунже строительства нового общеобразовательного учреждения, которому присвоено имя погибшего в 2007 году при нападении бандитов подполковника, сотрудника оперативно-разыскного управления службы по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом ФСБ РФ Алихана Калиматова.

Новое здание на 720 мест возвели на месте снесенной старой школы № 4, где учился Калиматов. На строительство направлено более 550 млн руб. Общая площадь четырехэтажного общеобразовательного учреждения составляет более 13,7 тыс. кв. м, а вся территория — почти 39,4 тыс. кв. м.

Проектировщики предусмотрели большой актовый зал, столовую, спортзал, учебные кабинеты и предметные лаборатории. Для учащихся с ограниченными возможностями здоровья имеются два лифта и удобные пандусы на входе в учебное заведение.

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