Этнограф Зейнеп Дзарахова передала в дар краеведческому музею Ингушетии буклет о генерале Нальгиеве

Эльберт Асмарзиевич Нальгиев — генерал-лейтенант Российской императорской армии; кавалер золотого Георгиевского оружия; участник Русско-японской войны 1904-1905 гг.; участник

Первой мировой войны 1914-1918 гг., один из самых известных генералов Российской императорской армии, он был и остаётся ярким примером гражданина и патриота родной Ингушетии и всей страны.

По словам Дзараховой, буклет содержит в себе информацию об Эльберте Нальгиеве, как о военном и общественном деятеле, как о семьянине и ингуше, знающем свою обязанность и ответственность перед родственниками, народом и Отчизной.

Буклет «Нальгиев Эльберт Асмарзиевич» пополнил библиотечный фонд музея.