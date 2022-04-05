Этнограф Зейнеп Дзарахова передала в дар краеведческому музею Ингушетии буклет о генерале Нальгиеве

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Ингушский государственный музей краеведения имени Тугана Мальсагова получил в дар от заместителя директора по научной работе Ингушского НИИ гуманитарных наук Зейнеп Дзараховой буклет «Нальгиев Эльберт Асмарзиевич», сообщила пресс-служба музея.

Эльберт Асмарзиевич Нальгиев — генерал-лейтенант Российской императорской армии; кавалер золотого Георгиевского оружия; участник Русско-японской войны 1904-1905 гг.; участник

Первой мировой войны 1914-1918 гг., один из самых известных генералов Российской императорской армии, он был и остаётся ярким примером гражданина и патриота родной Ингушетии и всей страны.

По словам Дзараховой, буклет содержит в себе информацию об Эльберте Нальгиеве, как о военном и общественном деятеле, как о семьянине и ингуше, знающем свою обязанность и ответственность перед родственниками, народом и Отчизной.

Буклет «Нальгиев Эльберт Асмарзиевич» пополнил библиотечный фонд музея.

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