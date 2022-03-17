ФАС обещает штрафы за «искусственный дефицит» сахара

«ФАС России указывает на недопустимость необоснованного повышения цен и создания искусственного дефицита», — говорится в сообщении ведомства.

Проверка касается производителей, торговых сетей и посредников.

16 марта Президент России Владимир Путин поручил ФАС и членам правительства контролировать ситуацию с ценами на рынке внутри страны. Он призвал решать «объективные проблемы, которые ведут к ценовым всплескам». Притом глава государства считает, что в новых реалиях экономике России потребуются структурные изменения, которые приведут к росту безработицы и инфляции.